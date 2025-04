Steuerhinterziehung: So oft schlugen Fahnder zuletzt zu

Aktualisiert am 01.05.2025 - 00:05 Uhr

Aktualisiert am 01.05.2025 - 00:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In Zehntausenden von Steuerhinterziehungsfällen greift die Steuerfahndung Jahr für Jahr durch. Wer seine Daten in der Steuererklärung sorgfältig angibt, hat in der Regel nichts zu befürchten.