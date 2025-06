Aktualisiert am 13.06.2025 - 06:02 Uhr

Als Reaktion auf den israelischen Angriff auf den Iran sind die asiatischen Börsen im frühen Handel auf Sinkflug gegangen. Die Ölpreise sprangen nach dem Militärschlag dagegen an. Die Anleger flüchteten in sichere Häfen wie Gold und den Schweizer Franken .

An der Börse in Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 37.665,93 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 1,3 Prozent niedriger bei 2.747,96 Zählern. Die Börse Shanghai verlor 0,7 Prozent auf 3.379,37 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,7 Prozent auf 3.863,85 Punkte.