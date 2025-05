BMW stellt sich 3000 Aktionären

Aktualisiert am 14.05.2025 - 17:03 Uhr

Aktualisiert am 14.05.2025 - 17:03 Uhr

Aktionäre auf dem Weg zur BMW-Hauptversammlung, die zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in Präsenz stattfindet. (Quelle: Christof Rührmair/dpa/dpa-bilder)

Zum ersten Mal seit fünf Jahren füllen die Anteilseigner wieder die Olympiahalle. Bis zur nächsten Hauptversammlung in Präsenz könnte es wieder lange dauern.

BMW hat sich zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder auf einer klassischen Hauptversammlung den Aktionären gestellt. Rund 3000 Menschen folgten der Einladung in die Münchner Olympiahalle nach Unternehmensangaben - oft getrieben vom Wunsch, aus erster Hand zu hören, wie ihr Unternehmen durch die von den US-Zöllen ausgelösten weltwirtschaftlichen Verwerfungen kommen oder die Schwäche in China überwinden will.