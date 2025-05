An diese 6 Punkte sollten Ehepaare im Trennungsfall denken

Die Ehe ist nicht mehr zu retten, die Trennung unvermeidlich. In dieser Situation sind viele Dinge zu regeln. Eine Liste hilft Ihnen, an Weichenstellungen zu denken, die im emotionalen Stress schnell aus dem Blick geraten können. Die aber – auch hinsichtlich einer möglicherweise angestrebten Scheidung – wichtig sind. Sieben Punkte und Praxistipps:

1. Auszug planen und Nutzungsrecht an der Wohnung behalten

"Ich will raus hier - jetzt sofort." Bei einer Trennung ist der Wunsch verständlich, die gemeinsame Wohnung oder das Eigenheim schnellstens zu verlassen. Manchmal ist ein Auszug sogar unvermeidlich. Ziehen Sie spontan aus, sollten Sie auf dem Schirm haben, dass Sie mit dem Auszug womöglich Partner oder Partnerin das alleinige Nutzungsrecht an der Wohnung überlassen. Und zwar für die Dauer der Trennung bis zur Rechtskraft der Scheidung.

Bei einem absehbaren Beziehungsende sollte die Suche nach einer neuen Bleibe frühzeitig beginnen, was schon dem engen Wohnungsmarkt geschuldet ist. Wer das selbstgenutzte Eigenheim verlässt, sollte im Kopf haben, dass bei einem möglichen Verkauf Spekulationssteuer zu seinen Lasten anfallen kann.

2. Persönliche Unterlagen einpacken

Wenn schon raus, dann auch richtig. Deshalb sollten Sie beim Auszug gleich an wichtige Dokumente wie zum Beispiel Ausweis- und Rentenpapiere denken und diese mitnehmen. Rentenunterlagen sind etwa nützlich, wenn Sie vor einer Scheidung Ihr Rentenkonto klären wollen, damit der Versorgungsausgleich erstellt werden kann.

3. Sofort Unterhalt beantragen

4. Unterhalt steuerlich absetzen

Zahlende können den Unterhalt an dauernd getrenntlebende oder geschiedene Ehegatten von der Steuer abziehen. Das geht auf zwei verschiedene Arten: Entweder als außergewöhnliche Belastung - dann sind für 2025 maximal 12.096 Euro absetzbar, sofern der Betrag über der zumutbaren Belastungsgrenze liegt. Oder in voller Höhe als Sonderausgabe von bis zu 13.805 Euro für das Jahr 2025 plus etwaige Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung, falls Ex-Partner diese weiter übernehmen, erklärt Erich Nöll, Geschäftsführer des Bundesverbands Lohnsteuerhilfevereine.