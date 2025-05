Dem Arbeitsmarkt fehlen die kräftigen Impulse

Aktualisiert am 26.05.2025 - 13:01 Uhr

Lesedauer: 2 Min.

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist zum zweiten Mal in Folge leicht gestiegen (Symbolbild). (Quelle: Daniel Karmann/dpa/dpa-bilder)

Die Situation am Arbeitsmarkt ist nicht rosig. Im Moment wird es aber offenbar auch nicht schlechter.

Die Wolken über dem deutschen Arbeitsmarkt bleiben, werden derzeit aber zumindest nicht dunkler. Das Arbeitsmarktbarometer des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist im Mai zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Das Barometer liegt mit 98,9 Punkten aber immer noch unterhalb der neutralen Marke von 100 Punkten.

Ein Wert von 90 Punkten würde eine besonders schlechte Entwicklung vorhersagen. Ein Wert von 110 Punkte eine besonders positive. In die Bewertung gehen die Aussagen aller deutschen Arbeitsagenturen bezüglich ihrer Prognose für die nächsten drei Monate ein. Das Arbeitsmarktbarometer ist somit ein Frühindikator für die künftige Situation am Arbeitsmarkt. Die Bundesagentur für Arbeit gibt ihre Mai-Statistik an diesem Mittwoch bekannt.