Luftfahrt-Lobby will längere Fristen für Entschädigungen

Aktualisiert am 02.06.2025 - 12:08 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2025 - 12:08 Uhr Lesedauer: 1 Min.

In der EU wird eine Reform der Fluggastrechte diskutiert. Bei Flugverspätungen würden Passagiere seltener Entschädigungen erhalten. Die deutsche Luftverkehrs-Lobby argumentiert dafür.

In der Diskussion um die Rechte europäischer Fluggäste will die deutsche Luftverkehrslobby BDL längere Fristen für Entschädigungszahlungen durchsetzen. Passagiere sollten erst nach fünf statt bislang drei Stunden Anspruch auf Zahlungen erhalten, fordert der Verband und unterstützt damit einen Vorschlag der Eu-Kommission.

Innerhalb dieser verlängerten Frist würde es den Fluggesellschaften viel häufiger möglich sein, ein Ersatzflugzeug zu stellen und die Gäste an ihr Ziel zu bringen, argumentiert BDL-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Es käme zu weniger Ausfällen. Er sagt: "Die Leute wollen nicht 250 Euro in die Hand gedrückt bekommen, sondern sie wollen möglichst noch am selben Tag nach Hause kommen."