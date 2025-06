US-Chipkonzern baut Werk in Dresden aus

Milliarden-Investition in Sachsen

Eine Mitarbeiterin des Globalfoundries-Werks in Dresden hält einen sogenannten Wafer mit Mikrochips: (Quelle: IMAGO/Ondrej Hajek)

In Dresden betreibt US-Hersteller Globalfoundries die größte Chipfabrik Europas. Jetzt soll der Standort noch einmal deutlich wachsen – auch mit Hilfe des Bundes.

Globalfoundries hat beschlossen, seine Chipfabrik in Dresden auszubauen. Das "Handelsblatt" berichtet, dass der US-Konzern dafür in den kommenden Jahren 1,1 Milliarden Euro investieren will. Der Bund plant offenbar, das Vorhaben mit mehreren Hundert Millionen Euro zu unterstützen. Eine finale Förderzusage gibt es jedoch noch nicht.