Baywa tilgt 650 Millionen Schulden mit Verkauf

Aktualisiert am 10.06.2025 - 23:26 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die mit Milliardenschulden belastete Baywa mindert die Last der Kredite mit dem Verkauf einer großen niederländischen Tochter.

Der Mischkonzern Baywa reduziert seine Milliardenschulden mit dem Verkauf der niederländischen Tochter Cefetra. Diese kehrt mit dem Verkauf an die Firmengruppe First Dutch nun wieder in niederländische Hände zurück. Baywa und der First-Dutch-Eigentümer Peter Goedvolk haben sich auf den Verkauf geeinigt, wie der Münchner Agrar-, Bau- und Energiekonzern mitteilte. Die Kreditlast der Baywa soll damit um 650 Millionen Euro sinken. Der Verkauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden.