Kleine Kommunen bei Wärmeplanung zurückhaltend

Aktualisiert am 21.06.2025 - 05:02 Uhr

Aktualisiert am 21.06.2025 - 05:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bei der Erstellung kommunaler Wärmepläne sind vor allem kleinere Kommunen noch zurückhaltend. Erst 41 Prozent der Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern habe mit den Planungen begonnen, sagte Robert Brückmann, Leiter des Kompetenzzentrums Wärmewende (KWW) in Halle (Saale). Nur 2,4 Prozent der kleineren Gemeinden hätten bereits einen fertigen Wärmeplan erstellt. Dabei machten gerade diese kleinen Gemeinden das Gros der mehr als 10.700 Kommunen in Deutschland aus. "Sie müssen nun in die Planung starten, um 2028 einen Wärmeplan vorlegen zu können."