Welche 7 Finanzfehler Sie vermeiden sollten

Aber woran liegt das, dass es manchen Menschen einfach nicht zu gelingen scheint, ein Vermögen aufzubauen - obwohl ihr Einkommen das zulassen müsste? Es könnte zum Beispiel an unklugen finanziellen Entscheidungen liegen, denen man sich gar nicht immer bewusst ist, die aber mehr oder weniger große Löcher in die Haushaltskasse reißen. 7 Fehler, die Verbraucherinnen und Verbrauchern im Umgang mit Geld oft unterlaufen – und wie sie sich vermeiden lassen.

Fehler 1: Geld unverzinst liegenlassen

Ist ein Notgroschen zusammengespart und sind alle Schulden getilgt, bietet es sich an, Geld, das man nicht braucht, etwa in einen Aktienfonds, auch in Form eines monatlichen Sparplans zu investieren. "Hier ist es wichtig, sich gut zu informieren, Angebote von mehreren Anbietern zu vergleichen und sich im Zweifel beraten zu lassen", sagt Heuser, der Wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Instituts für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) ist. Ein Investment in Aktien lohne sich über Jahrzehnte hinweggesehen und könne satte Renditen bringen.