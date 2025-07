Ferienhaus vermietet? Welche Daten das Finanzamt abfragt

Aktualisiert am 18.07.2025 - 15:02 Uhr

Aktualisiert am 18.07.2025 - 15:02 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Detailliert auflisten: Wann und wie lange wurde vermietet?

Der einfachste Fall: Eigentümer und Vermittler haben die Eigennutzung vertraglich komplett ausgeschlossen oder zumindest auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt. Dann werden zwar die jährlichen Aufwendungen um die Zeiträume der Eigennutzung anteilig gekürzt. Die Kosten während des Leerstands können dann aber trotzdem vollständig der Vermietung oder Verpachtung zugeordnet und damit abgesetzt werden, so der BVL.

Hier nimmt es das Finanzamt nicht so genau

Steuererklärung : Hier nimmt es das Finanzamt nicht so genau

Unentgeltliche Überlassung hat Auswirkungen

Gut zu wissen: Auch die unentgeltliche Überlassung der Ferienimmobilie zur Nutzung durch Kinder, Freunde oder Verwandte zählt zur Selbstnutzung. Kurzfristige Aufenthalte der Eigentümer für Wartungsarbeiten am Objekt, zur Schlüsselübergabe an Gäste, zur Reinigung, allgemeinen Kontrolle, Beseitigung von Schäden oder Teilnahme an Eigentümerversammlungen sind keine schädliche Eigennutzung.