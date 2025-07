Eventim-Chef rechnet mit steigenden Konzertpreisen

Die Rockband AC/DC, hier in Kalifornien, tritt im August in Karlsruhe auf. (Archivbild) (Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa/dpa-bilder)

Wer live Musik erleben will, muss künftig tiefer in die Tasche greifen. Der Chef des führenden deutschen Ticketanbieters CTS Eventim , Klaus-Peter Schulenberg, rechnet nämlich mit steigenden Konzertpreisen. Wer die Branche beobachte, erkenne schnell, dass es nur eine Richtung gebe: "Die Preise steigen", sagte er in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Veranstalter haben kaum Spielraum

Tournee-Einnahmen wegen Streaming immer wichtiger

Personal wanderte während der Corona-Pandemie ab

Denn während der Corona-Pandemie sind viele Mitarbeiter aus der Branche abgewandert, wie Schulenberg berichtete. "Es gab in der Zeit keine Branche mehr, das vergisst man schnell." Aufbauhelfer sei ein anstrengender Beruf - mit Arbeit am Tag und in der Nacht. "Es gibt sicher Branchen, in denen man das Geld einfacher verdienen kann."