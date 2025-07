Ursula von der Leyen und Donald Trump (Archivbild): Am Sonntag könnte es nicht ganz so freundlich zugehen. (Quelle: Shealah Craighead via www.imago-images.de/imago)

Das Treffen wurde kurzfristig anberaumt. Denn eigentlich weilt Donald Trump derzeit privat in Schottland . Seine Mutter Mary Anne MacLeod stammt von dort. Auch Golf stand bei der informellen Reise auf dem Programm. Und Erholung von der Epstein-Affäre in der Heimat.

Nun steht am Sonntag dennoch Arbeit an. Der US-Präsident kommt zu einem kurzfristig anberaumten Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammen . Es geht um einen Ausweg aus dem Zollstreit. Trump hatte eine Frist für eine Einigung bis zum 1. August eingeräumt, sonst droht auf alle Einfuhren aus der EU in die USA eine Sonderabgabe von 30 Prozent.

Trump lobt von der Leyen

Von der Leyen hatte das Treffen mit Trump zum Thema Zölle am Freitag bekanntgegeben. Der US-Präsident und sie hätten ein Zusammenkommen bei einem "guten Telefonat" vereinbart. Trump bestätigte das Treffen kurz nach seiner Ankunft in Schottland: "Ursula wird hier sein – eine hochangesehene Frau", sagte der 79-jährige US-Präsident.

Kompromiss liegt auf dem Tisch

EU bereit zu Gegenmaßnahmen

Am Samstag hatte Trump keine offiziellen Termine, er spielte unter anderem Golf in Turnberry. Zeit für ein paar harte Worte fand er dennoch. So äußerte er sich vehement gegen den Ausbau von Windkraftanlagen. "Stoppt die Windräder, sie zerstören die Schönheit eurer Länder", sagte der US-Präsident. Trump ist ein vehementer Verfechter fossiler Energien, er treibt den Ausbau der Öl- und Gasförderung in den USA voran.