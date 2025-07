Zahlungskarte weg? Das sind jetzt die 5 wichtigsten Schritte

Aktualisiert am 01.08.2025 - 00:05 Uhr

Nach dem Verlust einer Zahlungskarte ist schnelles Handeln gefragt. Nur so können sich Betroffene schützen - und etwaigem Missbrauch vorbeugen. Wie Sie dafür vorgehen müssen.

Rund die Hälfte aller Transaktionen an deutschen Ladenkassen erfolgt laut Deutscher Bundesbank inzwischen bargeldlos. Darum ist es auch wenig verwunderlich, wenn die Kredit oder EC-Karten immer im Portemonnaie dabei sind. Oder eben digital auf Smartphone und Smartwatch.

Doch was, wenn die Karten verloren gehen oder gestohlen werden? Dann ist es nicht nur mit der bequemen Kartenzahlung zunächst vorbei. Vielmehr sollten Betroffene auch schleunigst aktiv werden, um sich vor Missbrauch zu schützen. So gehen Sie vor:

Schritt 1: Karte sperren lassen

Wird eine Giro-, Debit- oder Kreditkarte - ganz egal, ob physisch oder digital - gestohlen oder geht sie verloren, sollte sie umgehend gesperrt werden. "Hierfür können Bankkundinnen und Bankkunden auf die Sperr-Telefonnummern zurückgreifen, die auf der Webseite oder in der App ihrer Bank oder Sparkasse zu finden sind", sagt Kathleen Altmann vom Bundesverband deutscher Banken. Auch via Mobile- oder Onlinebanking ist das in der Regel möglich.