Nordsee-Windkraftflächen finden keinen Käufer

Aktualisiert am 06.08.2025 - 16:18 Uhr

Aktualisiert am 06.08.2025 - 16:18 Uhr

Windräder stehen in einem Windpark in der Nordsee. (Archivbild) (Quelle: Christian Charisius/dpa/dpa-bilder)

Zwei Windkraftflächen in der Nordsee sind bei der jüngsten Auktion der Bundesnetzagentur nicht versteigert worden. Nach Angaben von Verbänden ist damit erstmals eine Versteigerung von Windflächen auf See in Deutschland fehlgeschlagen.