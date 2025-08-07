t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenAktuellesVerbraucher

Strompreis-Senkung: Das sparen Verbraucher ab 2026

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextAmt kauft Kaffeemaschine für 14.600 Euro
TextSchauspielerin bei Massage vergewaltigt
TextSchauspieler will bei Abschiebungen helfen
TextStreit in Großfamilie endet tödlich
TextPatricia Blanco zeigt TV-Kollegen an

Bundeszuschuss für Netzentgelte
Regierung will Strompreise senken: Verbraucher sparen wohl weniger

Von Amy Walker
07.08.2025 - 15:53 UhrLesedauer: 2 Min.
imago images 0825842615Vergrößern des Bildes
Das Stromnetz: Die Netzentgelte sollen jetzt vom Bund abgedämpft werden. (Quelle: IMAGO/Christoph Hardt/imago)
News folgen

Die Bundesregierung hat versprochen, Stromkunden bei den Netzentgelten zu entlasten. Tatsächlich dürften Verbraucher in vielen Fällen aber kaum sparen.

Die Energiepreise für Verbraucher sollen sinken, lautete ein Ziel der neuen Bundesregierung. Und das aus gutem Grund, denn: Im vergangenen Jahr hatte Deutschland im EU-Vergleich die höchsten Strompreise, und auch bei den Gaspreisen liegen die Deutschen über dem europäischen Durchschnitt.

Loading...

Ein erster Schritt ist jetzt gegangen. Am Mittwoch beschloss das Kabinett, die Gasspeicherumlage zum 1. Januar 2026 abzuschaffen und die Stromsteuer für das verarbeitende Gewerbe und die Land- und Forstwirtschaft zu senken. Privathaushalte will die Regierung beim Strom derweil vorerst entlasten, indem sie die Kosten für die Netzentgelte ab 2026 bezuschusst. Doch ob Verbraucher wirklich etwas davon spüren, ist nicht sicher.

Finanzminister spricht von zwei bis drei Cent Entlastung

Die Übertragungsnetzentgelte fallen für die Nutzung des Stromnetzes an. Sie werden dann von den Stromversorgern auf die Verbraucher umgelegt. Die Netzentgelte sind ein Bestandteil des Strompreises und machen etwa 30 Prozent aus. Die Bundesregierung will den Energieversorgern 6,5 Milliarden Euro im Jahr als Zuschuss dafür geben.

Nach Angaben aus dem Finanzministerium vom Juni wird der Strompreis für Privathaushalte dann um zwei bis drei Cent pro Kilowattstunde sinken. Das würde für einen Zweipersonenhaushalt mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden (kWh) im Jahr eine Entlastung von bis zu 100 Euro bedeuten.

An den Zahlen des Finanzministeriums gibt es aber Zweifel. Der Plattform "Table.Media" sagte das Wirtschaftsministerium im Juli, man gehe eher von "einer Spannbreite von 1,3 bis 2,4 Cent pro Kilowattstunde“ aus. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW bestätigte t-online, dass es sich "nicht pauschal sagen [lässt], wie hoch die Entlastung jedes Kunden im Endergebnis sein wird".

Und nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sinkt durch den milliardenschweren Bundeszuschuss der Strompreis für Haushalte im Bundesdurchschnitt um rund 1,6 Cent pro Kilowattstunde. Am Ende dürfte die Entlastung für Stromkunden je nach Wohnort sehr unterschiedlich ausfallen. Belastbare Zahlen lassen sich nicht nennen.

Tabelle zeigt mögliche Ersparnis

Welchen Unterschied die jeweiligen Cent-Entlastungen bei den Netzentgelten im Geldbeutel der Verbraucher machen, kann man dieser Tabelle entnehmen. Dabei wird ein Ausgangs-Strompreis von 30 Cent/kWh angenommen:

Stromverbrauch 3.500 kWh/Jahr (2 Personen)4.000 kWh/Jahr (Einfamilienhaus)
Entlastungseffekt von 3 Cent95 Euro120 Euro
Entlastungseffekt von 2 Cent70 Euro80 Euro
Entlastungseffekt von 1,5 Cent53 Euro60 Euro
Entlastungseffekt von 1,3 Cent42 Euro48 Euro

Unklar ist hingegen, ob die Netzbetreiber die Zuschüsse, die sie vom Bund erhalten, überhaupt an ihre Kunden weitergeben. Verivox-Energieexperte Thorsten Storck weist darauf hin, dass es sich "bei Zuschüssen zu den Übertragungsnetzentgelten nicht um eine Steuersenkung handelt" und Energieversorger daher zur Weitergabe an Kunden nicht verpflichtet seien. Die Versorger "könnten sich genauso dazu entscheiden, das Geld mit anderen Kosten zu verrechnen."

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) allerdings, sie werde sicherstellen, dass Endverbraucher profitieren: "Meine klare Erwartung an die Branche ist: Die Entlastungen müssen beim Kunden ankommen."

Verwendete Quellen
  • dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
BundesregierungDeutschlandEUStrompreisVerivox
Finanzen A bis Z
Alle Aktien der Indizes
CAC 40CDAXDAXDow JonesEuroStoxx50FTSE 100Hang SengHDAXIBEX 35MDAXNASDAQ 100Nikkei 225Prime All ShareS&P 500SDAXStoxx Europe 50TecDax
Anlage-Trends
Anlage-Trends A-ZAutohersteller DeutschlandDigitalisierungFinTechImmobilien
ETFs
Bitcoin ETFDAX ETFsDAX-ETFs nach FondsvolumenDAX-ETFs nach Kosten (TER)Dow Jones ETFsETF SparplanETFsMDAX ETFsMSCI World ETFsNachhaltige ETFsNASDAQ 100 ETFsS&P 500 ETFsSDAX ETFsSteuer auf ETFsTecDAX ETFsWas ist ein Dax-ETF?Was sind ETFs?
Indizes Deutschland
CDAXDAXHDAXMDAXSDAXTecDax
Indizes Europa
ATXCAC 40EuroStoxx50FTSE 100IBEX 35SMIStoxx Europe 50
Indizes USA & Asien
Dow Jones Asian TitansDow JonesHang SengNASDAQ 100Nikkei 225S&P 500
Kryptowährungen
Bitcoin CashBitcoinCardanoChainlinkEthereumLitecoinPolkadotRippleSolanaUniswap
Rohstoffe
GoldÖl BrentPlatinRohöl WTISilber
Tools
Börse Frankfurt live: DAX-ParkettkameraSparplanrechnerWatchlistWünscherechner
Top Aktien
AlibabaAllianzAmazonAppleBASFBayerBioNTech (ADRs)CureVacDaimlerDeutsche Bank AGLufthansa AGMicrosoftModerna IncNVIDIA Corp.SAPTelekom AktieTeslaVarta AGVolkswagen Vz.
Währungen
EUR/CHFEUR/GBPEUR/JPYEUR/USD
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom