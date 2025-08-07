"Verschärfte Lage" Trumps Zölle setzen deutsche Unternehmen unter Druck

Das US-Geschäft der deutschen Unternehmen schrumpft aktuell. Grund sind die Zölle. Das könnte gravierende Auswirkungen haben.

Die deutschen Exporte sind im Juni trotz eines erneut schrumpfenden US-Geschäfts überraschend kräftig gestiegen. Sie wuchsen um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 130,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die steigende Nachfrage aus der EU und China machte dabei das schwächelnde US-Geschäft mehr als wett.

Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Wachstum von 0,5 Prozent gerechnet. Im gesamten ersten Halbjahr nahmen die Ausfuhren um 0,6 Prozent auf 785,6 Milliarden Euro zu.

Deutlicher Rückgang von US-Exporten

Die meisten Ausfuhren gingen im Juni zwar erneut in die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden aber nur noch deutsche Waren im Wert von 11,8 Milliarden Euro verkauft, ein Minus von 2,1 Prozent zum Vormonat. "Das war der dritte Rückgang in Folge und der niedrigste Wert seit Februar 2022", fanden die Statistiker heraus. Wegen höherer Zölle wurden viele Exporte vorgezogen, nun fehlt diese Nachfrage.

Seit diesem Donnerstag gelten zudem für EU-Exporte in die USA Zölle von 15 Prozent. Das macht auch deutsche Waren in der weltgrößten Volkswirtschaft teurer. "Die Anhebung des US-Basiszollsatzes auf 15 Prozent verschärft die Situation für viele international tätige deutsche Unternehmen deutlich", sagte die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Helena Melnikov.

Das China-Geschäft legte im Juni zu: Die Ausfuhren in die Volksrepublik wuchsen um 1,1 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Die Exporte in das Vereinigte Königreich stiegen dagegen um 0,4 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro, während jene in die EU-Staaten um 2,4 Prozent auf 73,0 Milliarden Euro zulegten.