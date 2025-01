Rentenlücke ausgleichen

Altersarmut: Der Anteil der Senioren, die in Armut leben oder von Altersarmut bedroht sind, nimmt stetig zu. Besonders Frauen laufen aufgrund häufig niedriger Löhne und unterbrochener Erwerbsbiografien Gefahr, im Alter in die Armut abzurutschen.

Neben der gesetzlichen Rentenversicherung sollte mit der betrieblichen Altersvorsorge und/oder der privaten Altersvorsorge ergänzend für den Ruhestand vorgesorgt werden. Allerdings gibt es eine Flut an verschiedenen Produkten und Anbietern. Dadurch sind auch die Anforderungen an die Rentenberatung, aber auch an den einzelnen Verbraucher gestiegen. Oftmals haben Verbraucher mehrere Verträge. Dann wird es schwer zu erkennen, wie hoch das Einkommen im Alter ausfällt und ob das Geld im Alter reicht. In so einem Fall kann ein Rentenberater helfen.