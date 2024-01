Aktualisiert am 31.01.2024 - 14:14 Uhr

Aktualisiert am 31.01.2024 - 14:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Energiepreise sind in Deutschland deutlich gesunken und tragen zu einer fallenden Inflation bei. Weiter teuer bleiben Nahrungsmittel.

Die Inflation hat zu Jahresbeginn in Deutschland wegen sinkender Energiekosten merklich nachgelassen. Die Verbraucherpreise stiegen im Januar nur noch um durchschnittlich 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch zu seiner ersten Schätzung mitteilte. Im Dezember war die Teuerungsrate noch auf 3,7 Prozent geklettert. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 3,0 Prozent gerechnet.

Auf Speisen in Restaurants gibt es wieder 19 Prozent Mehrwertsteuer

Auf Speisen in Restaurants wird zudem wieder die alte Mehrwertsteuer von 19 Prozent verlangt, nicht mehr die in der Corona-Krise ermäßigte von sieben Prozent. Alles zusammen erhöhe die Inflationsrate um etwa 0,6 Prozentpunkte, heißt es in der Analyse der Deutschen Bank.