Sein Geld gewinnbringend anzulegen, sollte das Ziel jeder Geldanlage sein. Wenn Sie Ihr hart erarbeitetes Einkommen, Erbe oder Vermögen in Aktien oder Aktienfonds investieren, als Festgeld bei Ihrer Hausbank anlegen oder in Form von Rentenpapieren Unternehmen oder Staaten verleihen, haben Sie selbstverständlich Anspruch auf einen entsprechenden Obolus in Form einer Rendite (Zins).