Aktualisiert am 13.02.2024 - 14:09 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Nachfrage nach Bitcoin legt seit Wochen zu – am Dienstag knackte die Kryptowährung erstmals seit Ende 2021 wieder die Marke von 50.000 US-Dollar (46.445 Euro). Am Vormittag kletterte der Kurs des Bitcoin auf 50.328 Dollar, fiel danach aber wieder leicht auf 49.950 Dollar. Beobachter erwarten einen weiteren Anstieg.

Ein wichtiger Grund dafür: Die US-Börsenaufsicht SEC hatte am 10. Januar den ersten Bitcoin-Spot-ETF genehmigt. Solche Exchange Traded Funds (ETF) bilden den Kurs der Kryptowährung nach. Anleger können so in Bitcoin investieren, ohne dass sie diese selbst direkt kaufen müssen. Erfahren Sie hier mehr über Bitcoin-ETFs und wie sie funktionieren.