Aktualisiert am 23.05.2024 - 14:40 Uhr

Aktualisiert am 23.05.2024 - 14:40 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Setzt Ethereum jetzt zur Rallye an?

An diesem Donnerstag könnte die US-Börsenaufsicht SEC einen ETF auf Ethereum zulassen. Das verleiht der zweitgrößten Kryptowährung Rückenwind. Und nicht nur ihr.

Und so blicken Investoren an diesem Donnerstag gespannt auf die US-Börsenaufsicht SEC, die noch am Abend den ersten börsengehandelten Fonds (ETF) auf Ethereum zulassen könnte. Es handelt sich um einen ETF des Anbieters VanEck, der den Kurs der Kryptowährung genau nachbildet. Der Vorteil des ETF für Investoren: Statt die Kryptowährung als Coins zu kaufen und sicher aufbewahren zu müssen, kaufen sie sich die Wertentwicklung direkt ins Depot.