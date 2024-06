Das Meme geht auf einen Beitrag des Nutzers "GameKyyubi" zurück. Am 18. Dezember 2013 schrieb er im Forum von BitcoinTalk.org einen Beitrag mit dem Titel "I AM HODLING". Darin beschrieb er, dass seine Freundin in einer Bar sei und der Bitcoin-Kurs eingebrochen sei. Trotz aller Ratschläge zu verkaufen, entschied er sich für das Gegenteil und hielt Coins. Er begründete dies damit, dass er eben ein schlechter Trader sei. Den Tippfehler entschuldigte er damit, dass er betrunken gewesen sei.