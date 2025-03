US-Präsident Donald Trump will Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum in die nationale Reserve aufnehmen. Der Markt reagierte prompt.

Die Kryptowährung Bitcoin erlebte am Montag in Asien einen kräftigen Kurssprung und notierte rund 20 Prozent höher als in der Vorwoche. Auch andere digitale Währungen legten deutlich zu. Hintergrund ist eine Ankündigung von US-Präsident Donald Trump: Er gab am Sonntag erstmals bekannt, welche Kryptowährungen in eine neue strategische Reserve der USA aufgenommen werden sollen.