Organspende-Register startet

Schon vor vier Jahren wurde es beschlossen, jetzt soll das digitale Organspende-Register an den Start gehen. Ab dem 18. März soll es möglich sein, seine Spendenbereitschaft freiwillig online unter organspende-register.de zu erklären. Das soll Krankenhäusern helfen, schneller zu handeln, weil sie dort die Erklärungen abrufen können.

Neue Einwanderungsregeln

Lobbyregister

Vom 1. März an gelten neue Vorschriften für Lobbyisten in der Bundespolitik. So muss angegeben werden, auf welche konkreten Gesetzes- oder Verordnungsvorhaben sich Interessenvertretungen beziehen.