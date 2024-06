Über 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes, dass die Monatseinkommen in den ostdeutschen Bundesländern Sachsen und Brandenburg mittlerweile die Einkommen in einigen westdeutschen Ländern wie Schleswig-Holstein und dem Saarland übertreffen. Diese Entwicklung wurde durch eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht bekannt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im Osten Deutschlands im Schnitt mehr Arbeitsstunden geleistet werden.

Zwischen einzelnen Regionen schwindet die Kluft aber. So betrug der Bruttostundenlohn im Schnitt in Schleswig-Holstein 22,67 Euro, in Sachsen 21,21 Euro. Unterm Strich lag dann das monatliche Einkommen durchschnittlich in Schleswig-Holstein bei 2.890 Euro. In Sachsen waren es - bei etwas mehr gearbeiteten und bezahlten Stunden – 2.925 Euro.