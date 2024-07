Sparern droht bei etlichen Banken eine Zinssenkung auf ihr Tagesgeld. Eine aktuelle Studie zeigt, welche Institute betroffen sind und wo sich das Sparen am wenigsten lohnt.

Banken folgen EZB-Zinsschritt

22 der 54 Kreditinstitute, die ihre Zinsen gesenkt haben, haben ihre Tagesgeldzinsen um 0,25 Prozentpunkte gesenkt – also in derselben Höhe wie die EZB ihre Leitzinsen. Bei 30 Geldhäusern fielen die Zinssenkungen niedriger aus (zwischen 0,05 und 0,23 Prozentpunkte), zwei haben ihre Tagesgeldzinsen noch stärker als um einen Viertelprozentpunkt gesenkt.

Dem gegenüber stehen nur drei Institute, die ihre Tagesgeldzinsen im Untersuchungszeitraum erhöht haben. Ausgewertet wurden die angebotenen Tagesgeldzinssätze am 1. Juni und am 1. Juli 2024. Bei insgesamt 767 Kreditinstituten ließen sich für beide Stichtage die Tagesgeldzinsen ermitteln. Sieben Prozent dieser Geldhäuser haben im Auswertungszeitraum ihre Zinsen gesenkt.

Überregionale Banken haben schnell reagiert

Auffällig sei, so Finanzexperte und Verivox-Geschäftsführer Oliver Maier, dass sich unter den Banken mit Zinssenkungen überproportional viele bundesweit tätige Banken befänden. 14 von insgesamt 86 überregionalen Banken in der Auswertung hätten im Juni die Zinsen gesenkt. Das entspreche einem Anteil von 16 Prozent.

"Fast alle Zinssenkungen in diesem Segment entfallen auf Kreditinstitute, die überdurchschnittlich hohe Zinsen zahlen. Elf der 14 Banken bieten ihren Sparern auch nach der Zinssenkung immer noch zwischen 2,25 und 3,75 Prozent Zinsen aufs Tagesgeld", so Maier.

Bei den Banken, die im Marktvergleich besonders hohe Zinsen zahlen, seien die Margen teilweise so knapp kalkuliert, dass die Kreditinstitute auf die veränderten Marktbedingungen durch die Leitzinssenkung schnell reagiert und ihre Zinsen gesenkt hätten, erklärt der Finanzexperte.

Sparer mit Niedrigzinsen besonders betroffen

Nur wenige regionale Kreditinstitute wie Sparkassen und Genossenschaftsbanken haben ihre Zinsen gesenkt. Von den 314 ausgewerteten Sparkassen senkten im Juni 17 ihre Tagesgeldzinsen, was einem Anteil von gut fünf Prozent entspricht. Von den 367 ausgewerteten regionalen Genossenschaftsbanken haben gut sechs Prozent (23 Banken) die Zinsen gesenkt.

Dafür befinden sind unter den Banken mit Zinssenkungen im regionalen Sektor auch eine ganze Reihe Geldinstitute, bei denen Sparer schon zuvor kaum Tagesgeldzinsen erhalten haben. So haben je neun Sparkassen und neun Genossenschaftsbanken, die ihren Kunden bereits Anfang Juni lediglich Niedrigzinsen unter einem Prozent geboten hatten, ihre Tagesgeldzinsen nun nochmals reduziert.

"Aus Sicht der Sparer ist es ärgerlich, wenn ausgerechnet Banken, die ohnehin wenig Zinsen zahlen, ihre Konditionen nun bei erster Gelegenheit noch tiefer in den Keller drücken", sagt Maier. "Bei den betreffenden Geldhäusern haben Tagesgeldanleger von den historisch hohen Zinsen der letzten Monate kaum profitiert, zählen nun aber zu den ersten, die Zinssenkungen hinnehmen müssen. Das passt nicht gut zusammen."

Wettbewerb um Kundengelder wird intensiver

Laut Untersuchung bringen im Bundesdurchschnitt verfügbare Zinsen aufs Tagesgeld 1,70 Prozent. Das entspricht einer moderaten Senkung um 0,02 Prozentpunkte – doch die Geschwindigkeit könnte sich mit der kommenden EZB-Entscheidung beschleunigen. Experten vom Internationalen Währungsfonds (IWF) empfehlen angesichts einer rückläufigen Inflation in Europa den Zinssenkungskurs beizubehalten.

Noch versuchen vor allem die überregionalen Banken ihre Zinsen auf einem hohen Niveau zu halten, um keine Spargelder an die Konkurrenz zu verlieren. Deshalb erfolgten die Anpassungen mit Augenmaß, erklärt Oliver Maier. "Bei vielen Sparkassen und Volksbanken hingegen sind die Tagesgeldzinsen ohnehin schon so niedrig, dass ihre Gewinnspannen auch nach der Leitzinssenkung noch groß genug sind. Sie haben keinen Druck, die niedrigeren Zinsen unmittelbar an ihre Kunden durchzureichen."