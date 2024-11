Da Ihnen die 180 Euro einmalig auf einen Schlag im Dezember angerechnet werden, landet in diesem Monat also mehr Geld auf dem Konto. Das geschieht automatisch, die Berechnung übernimmt der Arbeitgeber. Hinzu kommt noch der ebenfalls rückwirkend steigende Kinderfreibetrag . Er erhöht sich um 228 Euro auf 6.612 Euro. Der Kinderfreibetrag wird je nach Steuerklasse jedem Elternteil zur Hälfte gewährt ( Steuerklassen 4/4 ) oder einem Elternteil komplett zugeschrieben ( Steuerklassen 3/5 ).

Das bedeutet die Steuerentlastung in Euro

Freibeträge abhängig vom Existenzminimum

Die Steuerfreibeträge werden regelmäßig erhöht und an das jeweils neu berechnete Existenzminimum von Erwachsenen und Kindern angepasst. Denn darauf darf keine Einkommensteuer erhoben werden. Alle zwei Jahre legt die Bundesregierung daher den Existenzminimumbericht vor, der unter anderem die Lohn- und Preisentwicklung in Deutschland berücksichtigt.

Während die Steuerlast im kommenden Jahr also sinken dürfte, wird es bei den Sozialabgaben in die andere Richtung gehen. So sollen die Krankenkassenbeiträge deutlich steigen. Lesen Sie hier, was das wiederum für Ihr Nettogehalt bedeutet.