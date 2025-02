Paar checkt die Finanzen: Bei der Verschmelzung zweier Fonds müssen in der Regel die Anteile des kleineren Fonds verkauft werden. (Quelle: PeopleImages)

Viele private Sparer investieren in ETFs , um ihre Altersvorsorge zu sichern. Doch was passiert, wenn die Fondsgesellschaft beschließt, zwei ETFs miteinander zu verschmelzen? Genau das passiert aktuell bei Amundi : Zwei MSCI-World-ETFs werden zu einem zusammengeführt. Anleger sollten jetzt genau hinschauen – denn daraus können steuerliche Konsequenzen resultieren.

Warum Fusionen Aufsehen erregen

Doch die aktuelle Nachricht von Amundi löst Unsicherheit aus: Der "Amundi MSCI World V UCITS ETF Acc" (WKN: LYX0YD) wird am 21. Februar 2025 auf den "Amundi MSCI World UCITS ETF Acc" (WKN: ETF146) übertragen.

Wie funktioniert eine ETF-Verschmelzung technisch?

Laut Daniel Bauer von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) ist die technische Abwicklung einer Fusion relativ einfach: Zum Stichtag werden beide Fondsvermögen bewertet, der kleinere Fonds geht im größeren auf. Anleger erhalten Anteile des neuen ETFs im entsprechenden Umtauschverhältnis. Das bedeutet: Ohne Ihr Zutun verschwinden die Anteile des alten Fonds aus Ihrem Depot, stattdessen erscheinen die neuen. Allerdings kann hier die Umstellung einige Tage in Anspruch nehmen.

Verschmelzung von Fonds: keine Seltenheit

Fondsgesellschaften führen regelmäßig Produkte zusammen. Laut "Stiftung Warentest" hat Amundi allein 2023 insgesamt 65 ETFs fusioniert. Auch andere Anbieter setzen auf diese Strategie. Die Gründe sind vielfältig: In einigen Fällen haben Fonds nicht genug Geld eingesammelt, um sich für den Anbieter zu lohnen. Wieder andere haben eine so schlechte Performance, dass sie keine neuen Anleger anlocken. Darüber hinaus ändern jeden Monat Dutzende Fonds ihre Anlagepolitik – mal nur minimal, mal wird ein ganz anderer Fonds daraus.

Was rät "Stiftung Warentest" ETF-Anlegern?

Auch bei der Behandlung der Erträge bleibt alles gleich: Beide ETFs sind thesaurierend und sammeln Dividenden im Fondsvermögen an. Ein Unterschied besteht jedoch: Der neue ETF ist in Irland angesiedelt, was steuerliche Vorteile mit sich bringt.