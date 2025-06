Flagge der USA vor dem Kapitol: Wie "Section 899" EU-Investitionen in den USA bedrohen könnte. (Quelle: Douglas Rissing)

"Section 899" rückt plötzlich ins Zentrum im Zollstreit zwischen den USA und Europa. Was wie eine juristische Randnotiz klingt, könnte zum Milliardenproblem für Anleger werden.

Was bislang wie ein technisches Detail im US-Haushaltspaket wirkte, könnte sich jetzt als erhebliche Bedrohung für deutsche Unternehmen, Investoren und Anleger entpuppen: Eine unscheinbare Passage mit dem Titel "Section 899" stiftet seit einigen Tagen Unruhe an den Finanzmärkten und in Vorstandsetagen.