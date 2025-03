Unerwünschte Folgen möglich

Für die Gleichstellung könnte die Kappung der Leistung für sehr gut verdienende Eltern unerwünschte Folgen haben. So sagte Wido Geis-Thöne, Ökonom mit Schwerpunkt Familienpolitik am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), t-online bereits bei Verkündung des Beschlusses, dass in den nächsten Jahren insbesondere immer mehr Doppelakademikerpaare vor der ersten Geburt über die Gehaltsgrenze rutschen. "Das ist problematisch, da diese vor der Geburt der ersten Kinder vielfach erst eine relativ kurze Berufskarriere und entsprechend keine großen Rücklagen haben", so Geis-Thöne.