Ein Verkauf in Zeiten niedriger Kurse bedeutet, dass Sie von einer möglichen Erholung der Märkte nicht profitieren können. Daher sei es ratsam, nur einen Teil des Portfolios zu verkaufen und den Rest weiterhin investiert zu lassen, wenn Sie es sich leisten können, auf eine Erholung zu warten.

Außerdem könnten Sie in Betracht ziehen, nur den notwendigen Betrag in sicheren Anlagen wie Tagesgeld zu parken, um kurzfristige Ausgaben zu decken, während der Großteil Ihrer Investitionen weiterhin in ETFs bleibt, so die Finanzexperten weiter.

6. Sollte ich mein Geld in Einzelaktien investieren, um von den niedrigen Kursen zu profitieren?

Investieren in Einzelaktien birgt ein höheres Risiko als das breite Streuen von Investments, wie es mit einem ETF der Fall ist. Einzelne Aktien können stark schwanken und bieten daher weniger Sicherheit als breit gestreute ETFs. Daher raten Experten von einem Investment in Einzelaktien ab, besonders in unsicheren Zeiten. Ein ETF bleibt die bessere Wahl, weil er Ihnen ein besseres Risiko-Management bietet.