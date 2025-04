Nur jeder Zweite bekommt überhaupt ein Angebot

Wirtschaftskrise verunsichert die Banken

Laut der Studie hat sich die Kreditvergabe in den vergangenen fünf Jahren stark verändert. Corona, der Ukraine-Krieg, die hohe Inflation und die aktuelle Wirtschaftsflaute haben die Banken vorsichtig werden lassen. Selbst in den Lockdowns während der Pandemie waren die Geldinstitute nicht so zurückhaltend wie heute.

"Die anhaltende Wachstumsschwäche in Deutschland und Stellenstreichungen in vielen Unternehmen mahnen die Banken bei der Kreditvergabe zur Vorsicht", so Maier. Die Geldhäuser setzten im Genehmigungsprozess immer strengere Maßstäbe an, um sich keine Kredite in die Bücher zu holen, die ihre Kunden am Ende möglicherweise nicht zurückzahlen könnten. "Mit deutlichen Verbesserungen im Hinblick auf die Kreditverfügbarkeit rechnen wir erst, wenn auch die Konjunktur im Land wieder anspringt", sagt Maier.