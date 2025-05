Aktualisiert am 08.05.2025 - 13:08 Uhr

Das Vergleichsportal Check24 darf nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vorerst an seinen Tarifnoten für Versicherungen festhalten. Zwar müsse das zuständige Landgericht zunächst klären, ob das Angebot des Portals überhaupt eine "vergleichende Werbung" im Sinne des EU-Rechts sei, so die Richter am EuGH. Sie gehen nach ihrer ersten Einschätzung aber nicht davon aus.