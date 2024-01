Elon Musk verliert an einem Tag Milliarden

Nach der Vorstellung neuer Geschäftszahlen ist die Tesla-Aktie in den Keller gerutscht. Das Vermögen von Geschäftsführer Elon Musks Vermögen schrumpft dadurch drastisch.

Die Reaktion an der Börse folgte prompt: Von Mittwoch auf Donnerstag stürzte der Kurs der Tesla-Aktie von 194 US-Dollar auf rund 166 Dollar ab, ein Minus von rund 13 Prozent. Dass auch das Vermögen von Musk selbst dadurch sinkt, liegt daran, dass ein beträchtlicher Teil seines Geldes in Tesla-Aktien steckt. Dadurch schwankt sein Vermögen mit dem Wert der Aktie. Musk ist Teslas größter Eigentümer, Forbes gibt seine Unternehmensanteile mit 21 Prozent an.