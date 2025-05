Autobranche schlägt Alarm – wichtige Bauteile werden knapp

Führungskräfte der Automobilindustrie in den USA schlagen Alarm wegen einer drohenden Verknappung von Seltenen Erden aus China. "Ohne zuverlässigen Zugang zu diesen Elementen und Magneten werden Automobilzulieferer nicht in der Lage sein, Komponenten wie Automatikgetriebe, Drosselklappen, Lichtmaschinen, verschiedene Motoren, Sensoren, Sicherheitsgurte, Lautsprecher, Lichter, Motoren, Servolenkungen und Kameras zu produzieren", schrieb die Alliance for Automotive Innovation bereits am 9. Mai an die US-Regierung.