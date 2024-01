So will Playmobil wieder erfolgreicher werden

Die bekannte Spielzeugmarke hatte zuletzt mit Problemen zu kämpfen. Jetzt will Playmobil einen Strategiewechsel vornehmen.

Die Spielzeugmarke Playmobil wird 50 Jahre alt und will sich zum Jubiläum neu ausrichten. "Wir stellen uns jetzt strategisch neu auf", sagte Playmobil-Vorstand Bahri Kurter in Nürnberg. Dazu will Playmobil verstärkt Kleinkinder mit Spielzeugen aus pflanzenbasierten Kunststoffen sowie Jugendliche und Erwachsene mit Sammelfiguren zum Beispiel von Prominenten ansprechen.