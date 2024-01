Wechsel an der Spitze von H&M

Wechsel an der Spitze des schwedischen Moderiesen Hennes & Mauritz (H&M): Die bisherige Konzernchefin Helena Helmersson tritt nach knapp vier Jahren als CEO der H&M-Gruppe zurück und verlässt das Unternehmen, für das sie seit 26 Jahren tätig gewesen ist. Das teilte H&M am Mittwoch in Stockholm mit. Zu ihrem Nachfolger wurde das H&M-Eigengewächs Daniel Ervér ernannt.