Deutschland erlebt einen Rückgang der Überschuldungsquote bei den Verbrauchern. Es gibt jedoch Herausforderungen in Nordrhein-Westfalen und Bremen.

Die Schuldensituation der Bürger in Deutschland zeigt 2023 eine ambivalente Entwicklung. Das geht aus einer Analyse der privaten Wirtschaftsauskunftei und des Inkassodienstleisters Creditreform im Jahresbericht "Schuldenatlas 2023" hervor.

In Deutschland gilt ein Bürger als überschuldet, wenn er dauerhaft nicht in der Lage ist, seine Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, und seine Einnahmen nicht ausreichen, um seine laufenden finanziellen Verpflichtungen zu decken. Das schließt auch die Schuldentilgung ein. Diese Situation entsteht, wenn die Ausgaben die Einnahmen übersteigen und keine Aussicht auf Verbesserung der finanziellen Lage besteht.

Insgesamt ist die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland laut "Schuldenatlas 2023" auf 5,65 Millionen gesunken. Diese Änderung ist durch einen Rückgang der Überschuldungsquote auf 8,15 Prozent markiert. Diese Prozentzahl der Verbraucher in Deutschland kann ihre Zahlungsverpflichtungen langfristig nicht erfüllen und die Summe ihrer Schulden übersteigt ihre Zahlungsfähigkeit.

Die höchsten Überschuldungsquoten

Bremerhaven in Bremen führt mit einer Überschuldungsquote von 19,02 Prozent, fast jeder fünfte Haushalt kann seine Schulden hier nicht begleichen. Es folgen Pirmasens (16,72 Prozent) in Rheinland-Pfalz, Gelsenkirchen (16,62 Prozent), Neumünster (16,02 Prozent) und Duisburg (15,89 Prozent) mit den nächsthöchsten Quoten.

In Nordrhein-Westfalen finden sich fünf der zehn Städte mit den höchsten Überschuldungsquoten: Gelsenkirchen, Duisburg, Herne (15,63 Prozent), Hagen (14,98 Prozent) und Wuppertal (14,54 Prozent). Auch Wilhelmshaven (14,75 Prozent) in Niedersachsen und Halle (Saale) in Sachsen-Anhalt (14,34 Prozent) weisen sehr hohe Überschuldungsquoten auf.