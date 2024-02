Bericht: Bayer will Kündigungen schmackhaft machen

Der Chemie-Konzern Bayer will Stellen abbauen und umstrukturieren. Damit ihre Angestellten gehen oder sich weiterbilden, locken sie mit teils beträchtlichen Summen.

Der Bayer-Konzern bietet Angestellten hohe Abfindungen, damit sie früher in den Ruhestand gehen. Entsprechende Dokumente liegen dem "Handelsblatt" vor. Damit will Bayer den geplanten Stellenabbau und die Umstrukturierung in den Betrieben weltweit voranbringen.