Das Medienunternehmen ProSieben Sat.1, vor allem wegen der gleichnamigen Fernsehsender bekannt, will Stellen streichen. Das gab der Konzern am Mittwoch bekannt. In einer Mitteilung dazu hieß es, dass 430 Jobs gestrichen werden sollen. Das Unternehmen mĂŒsse "noch schneller, effizienter und digitaler werden", sagte Vorstandschef Bert Habets demnach.