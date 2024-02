Die Bahn-Tochter Schenker könnte von einem arabischen Investor übernommen werden, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise. Demnach strebe die Ampelkoalition einen möglichst hohen Preis für einen Verkauf von Schenker an – trotz Sicherheitsbedenken in Teilen der Bundesregierung. Die Koalition will Schenker wegen der Haushaltskrise verkaufen: Zum einen braucht sie zusätzliche Einnahmen, zum anderen möchte sie sparen, indem die bei Schenker anstehenden Investitionen an einen privaten Investor ausgelagert werden.