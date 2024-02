Diese Füller waren und sind wohl in jedem Schulmäppchen zu finden: Nun wurde der Heidelberger Schreibgerätehersteller Lamy verkauft.

Lamy ist wohl eines der Unternehmen, das alle Schulkinder und Eltern kennen. Die Füller des Heidelberger Schreibgeräteherstellers sind wahrscheinlich in beinahe jedem Mäppchen zu finden. Nun übernimmt die japanische Mitsubishi Pencil Company das Familienunternehmen.

In einem aufwendigen Prozess habe die Eigentümerfamilie nach einem Käufer gesucht, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Prozess werde nun mit dem Verkauf aller Anteile am Unternehmen erfolgreich beendet. Zum Verkaufspreis machte eine Lamy-Sprecherin auf Anfrage keine Angaben.