China streicht überraschend wichtigen Termin

Aktualisiert am 04.03.2024 - 07:55 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zum Abschluss des Volkskongresses in China stand traditionell ein wichtiger Termin an. Doch nun wurde er gestrichen – nicht nur für dieses, sondern auch für die nächsten Jahre.

China hat für den diesjährigen Volkskongress überraschend eine wichtige Pressekonferenz gestrichen. Ministerpräsident Li Qiang werde das Treffen mit Journalisten zum Ende der einwöchigen Tagung nicht abhalten, sagte der Sprecher des Nationalen Volkskongresses, Lou Qinjian, am Montag in Peking. Die Pressekonferenz war in den Jahren zuvor stets eine seltene Gelegenheit, bei der der Regierungschef sich den Fragen von Reportern stellte.