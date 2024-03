Das Aachener E-Automobilunternehmen e.Go soll am Freitagmorgen einen Insolvenzantrag am Aachener Amtsgericht (Aktenzeichen 93 IN 46/24) gestellt haben. Es sei bereits der zweite Insolvenzantrag der Firmengeschichte, nachdem e.Go im Zuge der Corona-Pandemie in eine wirtschaftliche Notlage gefallen war, berichtet die "Aachener Zeitung".