Härtefallfonds: Kaum Geld für Ost-Rentner

Voraussetzung ist eine Rente in der Nähe der Grundsicherung

Möglich sind Einmalzahlungen von 2.500 Euro beziehungsweise 5.000 Euro in Bundesländern, die sich am Fonds beteiligen. Voraussetzung ist allerdings Bedürftigkeit, also eine Rente in der Nähe der Grundsicherung. Die Bedingungen scheinen nur wenige zu erfüllen.