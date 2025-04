US-Zölle: Jetzt rauscht der Ölpreis in den Keller

Aktualisiert am 29.04.2025 - 14:57 Uhr

US-Zölle: Jetzt rauscht der Ölpreis in den Keller

Die Ölpreise rutschen ab. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Dienstag 64,17 US-Dollar . Das waren 64 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung fiel um 67 Cent auf 61,38 Dollar.

Laut Händlern lasten weiterhin Nachfragesorgen auf den Ölpreisen. So gebe es bei den Verhandlungen im Zollstreit zwischen den USA und China noch keine Fortschritte. Während viele Staaten in Verhandlungen mit den USA eingetreten sind, ist China bisher hart geblieben. Ein anhaltender Handelskonflikt zwischen den USA und China würde die Weltwirtschaft hart treffen und die Nachfrage nach Rohöl dämpfen. Angesicht der großen Unsicherheit sind die Ölpreise seit Monatsbeginn unter Druck geraten. So hatte der Brent-Preis zum Monatsanfang noch bei rund 75 Dollar gelegen.