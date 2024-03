Als Hauptgrund nennt das Unternehmen die angespannte wirtschaftliche Lage. Sparmaßnahmen und Restrukturierungen hätten nicht geholfen, um die wirtschaftliche Situation von Rosenthal zu retten. Darum muss der Betrieb in den kommenden Wochen mit dem Betriebsrat aushandeln, welche Stellen gestrichen werden müssen.

Betroffen seien sowohl die Produktionsstandorte in Selb und Speichersdorf als auch die Hauptverwaltung in Selb. Erste Ergebnisse sollen bis zum 30. Juni vorliegen. Ob einer der beiden Standorte sogar geschlossen werden muss, ist unklar. Am Standort Deutschland halte Rosenthal jedoch fest.