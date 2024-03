Noch ist vieles unklar: Ein Schiff hat in der US-Stadt Baltimore eine Brücke zum Einsturz gebracht. Was über den Frachter bekannt ist.

Schiff war auf dem Weg nach Colombo

Die Dali war am 23. März in Baltimore eingetroffen und legte am 26. März um etwa sechs Uhr deutscher Zeit, ein Uhr Ortszeit in Baltimore, ab. Rund eine halbe Stunde später kam es zu dem Vorfall. Bilder der Unglücksstelle zeigen, dass das Schiff voll beladen ist. Laut dem Portal "Marine Traffic" war es auf dem Weg nach Colombo, Sri Lanka. Dort sollte es in etwa einem Monat, am 22. April, ankommen.