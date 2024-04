Aktualisiert am 03.04.2024 - 11:02 Uhr

Aktualisiert am 03.04.2024 - 11:02 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Inflation in Eurozone verändert sich stärker als erwartet

Im März ist der dritte Inflationsrückgang in Folge zu verzeichnen. Auch die Europäische Zentralbank könnte ihre Zinsen im Laufe des Jahres wieder senken.

Die Inflation in der Eurozone hat sich im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,4 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 2,5 Prozent gerechnet. Vor einem Jahr lag die Inflation noch bei 6,9 Prozent.